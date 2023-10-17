تراجع أسعار القمح من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار القمح في الولايات المتحدة خلال تداولات أمس الثلاثاء، رغم ارتفاع الصادرات الأمريكية الأسبوعية في إشارة على قوة الطلب.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر في بورصة شيكاغو بنسبة 0.48% إلى 5.74 دولار ونصف سنت للبوشل، بعدما بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين عند 5.88 دولار أثناء التداولات.
وأوضح متداولون في بورصة سنغافورة في تصريحات لوكالة“رويترز” أن زيادة الصادرات الأمريكية الأسبوعية من القمح إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، وشراء الصين كميات من القمح الشتوي الأحمر اللين في صفقة نادرة الحدوث؛ ساهمت في ارتفاع الأسعار أواخر الأسبوع الماضي.
وقالت مؤسسة“أجريتل” للاستشارات في مذكرة يوم أمس، إن المنافسة في سوق تصدير الحبوب بالبحر الأسود تظل قوية، بينما رفعت“إكار- IKAR” الروسية توقعاتها لإنتاج وصادرات البلاد من الحبوب هذا الموسم بشكل طفيف.
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