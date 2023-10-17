تراجع أسعار القمح من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار القمح في الولايات المتحدة خلال تداولات أمس الثلاثاء، رغم ارتفاع الصادرات الأمريكية الأسبوعية في إشارة على قوة الطلب.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر في بورصة شيكاغو بنسبة 0.48% إلى 5.74 دولار ونصف سنت للبوشل، بعدما بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين عند 5.88 دولار أثناء التداولات.

وأوضح متداولون في بورصة سنغافورة في تصريحات لوكالة“رويترز” أن زيادة الصادرات الأمريكية الأسبوعية من القمح إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، وشراء الصين كميات من القمح الشتوي الأحمر اللين في صفقة نادرة الحدوث؛ ساهمت في ارتفاع الأسعار أواخر الأسبوع الماضي.

وقالت مؤسسة“أجريتل” للاستشارات في مذكرة يوم أمس، إن المنافسة في سوق تصدير الحبوب بالبحر الأسود تظل قوية، بينما رفعت“إكار- IKAR” الروسية توقعاتها لإنتاج وصادرات البلاد من الحبوب هذا الموسم بشكل طفيف.

أرقام



