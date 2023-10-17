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للمرة الأولى في أكثر من عامين .. جيه بي مورجان يعود لسوق السندات الخضراء

10/17/2023 4:15:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) باع أكبر المصارف الأمريكية“جيه بي مورجان” سندات خضراء وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس 2021، مع تسارع وتيرة المبيعات العالمية للديون بوتيرة قياسية.

وذكر مصدر على دراية بالأمر لوكالة“بلومبرج”، أن“جيه بي مورجان” جمع 7.25 مليار دولار من بيع سندات على ثلاثة أجزاء، ليكون الجزء الأقصر من حيث آجل الاستحقاق منها هو سندات خضراء قيمتها ملياري دولار لأجل أربع سنوات.

وأوضح المصدر أنه سيتم استخدام عائدات مبيعات السندات الخضراء لتمويل مشروعات قد تشمل مباني خضراء أو أخرى تتعلق بالطاقة المتجددة والنظيفة ووسائل النقل المستدامة.

وكانت المرة الأخيرة التي لجأ فيها“جيه بي مورجان” للسندات الخضراء في أغسطس 2021 عندما جمع 1.25 مليار دولار.

وحسب بيانات جمعتها“بلومبرج”، فإن مبيعات السندات الخضراء العالمية تتجه نحو تسجيل مستوى قياسي سنوي، بعدما بلغت 422.97 مليار دولار في الأرباع السنوية الثلاثة الأولى من هذا العام.

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