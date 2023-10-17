للمرة الأولى في أكثر من عامين .. جيه بي مورجان يعود لسوق السندات الخضراء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
باع أكبر المصارف الأمريكية“جيه بي مورجان” سندات خضراء وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس 2021، مع تسارع وتيرة المبيعات العالمية للديون بوتيرة قياسية.
وذكر مصدر على دراية بالأمر لوكالة“بلومبرج”، أن“جيه بي مورجان” جمع 7.25 مليار دولار من بيع سندات على ثلاثة أجزاء، ليكون الجزء الأقصر من حيث آجل الاستحقاق منها هو سندات خضراء قيمتها ملياري دولار لأجل أربع سنوات.
وأوضح المصدر أنه سيتم استخدام عائدات مبيعات السندات الخضراء لتمويل مشروعات قد تشمل مباني خضراء أو أخرى تتعلق بالطاقة المتجددة والنظيفة ووسائل النقل المستدامة.
وكانت المرة الأخيرة التي لجأ فيها“جيه بي مورجان” للسندات الخضراء في أغسطس 2021 عندما جمع 1.25 مليار دولار.
وحسب بيانات جمعتها“بلومبرج”، فإن مبيعات السندات الخضراء العالمية تتجه نحو تسجيل مستوى قياسي سنوي، بعدما بلغت 422.97 مليار دولار في الأرباع السنوية الثلاثة الأولى من هذا العام.
أرقام
MENAFN17102023000202011048ID1107254069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.