المركزي الأوروبي يراقب أسعار النفط وتأثيرها على التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لوزراء مالية منطقة اليورو إن المؤسسة تراقب أسعار النفط ترقباً لحدوث أي أثر للصراع بين إسرائيل و”حماس” على التضخم، حسبما قال أشخاص على دراية بالأمر.

تحدثت لاجارد خلال اجتماع مغلق لوزراء المالية في التكتل أمس الاثنين في لوكسمبورغ، حسبما ذكر الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

قُوبل اندلاع الصراع بين“حماس” وإسرائيل برد فعل صامت في الأسواق، رغم أن بعض المحللين يقولون إن التصعيد قد يدفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

تستند توقعات التضخم الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر، والتي تتوقع أن يتباطأ نمو أسعار المستهلكين إلى 2% في عام 2025، إلى تقدير لسعر النفط عند 82.7 دولاراً للبرميل هذا العام، لتنخفض الأسعار بعدها إلى 77.9 دولاراً في عام 2025.

قالت لاجارد في الاجتماع الذي حضرته أيضاً وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن خطر ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على أوروبا والولايات المتحدة.

أكد زميلها فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي أن صنّاع السياسة النقدية يتوخون الحذر إزاء هذه المسألة (أسعار النفط)، ولكن ما يزال هناك اتجاه هبوطي واضح في التضخم، والنقطة المهمة هي ما إذا كان الصراع سيتوسع أم لا.

اقتصاد الشرق



