اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقيات لمشروعات طاقة جديدة باستثمارات 14.75 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية إطارية مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1,2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار.

ويقام المشروع فى المنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 500 ألف متر مربع.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة United Energy لمشروع إنتاج كلورايد البوتاسيوم على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية لإنتاج 100 ألف طن من كلورايد البوتاسيوم، يتم فيها التشغيل بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 150 ميجاوات لتزويد المشروع بطاقة خضراء لإنتاج 4.1 مليون طن من كلورايد البوتاسيوم، وتشغيله بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 6.1 جيجا وات، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار.

كما تم الاتفاق على تصدير 20% من إنتاج المشروع للسوق المحلية للوفاء باحتياجاته.