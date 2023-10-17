اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقيات لمشروعات طاقة جديدة باستثمارات 14.75 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية إطارية مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1,2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار.
ويقام المشروع فى المنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 500 ألف متر مربع.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة United Energy لمشروع إنتاج كلورايد البوتاسيوم على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية لإنتاج 100 ألف طن من كلورايد البوتاسيوم، يتم فيها التشغيل بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 150 ميجاوات لتزويد المشروع بطاقة خضراء لإنتاج 4.1 مليون طن من كلورايد البوتاسيوم، وتشغيله بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 6.1 جيجا وات، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار.
كما تم الاتفاق على تصدير 20% من إنتاج المشروع للسوق المحلية للوفاء باحتياجاته.
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