رواد: صدور أحكام قضائية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة رواد السياحة“رواد”، عن صدور حكم قضائي ضد بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت الشركة أن الحكم نهائي ويخص مخالفة إجراء تنفيذي وتنظيمي وهو ليس جرم مخل بالشرف والأمانة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول (صدور أحكام قضائية على بعض أعضاء مجلس الإدارة)

وأضافت الشركة أنه تم تغريم كلًا منهم والتصالح فيها بسداد الغرامة والمصاريف بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أن الحكم شخصي وليس له أي تأثير على الشركة.

وخفضت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي حصتها في رأس مال شركة رواد السياحة“رواد” من 4.83% إلى 1.88%.

وباعت تارجيت للاستثمار العقاري 510 ألف سهم من رواد السياحة بقيمة إجمالية 7.73 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 15.17 جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 7.45% للمجموعة العقارية، و2% لعلي محمود، و0.008% لجمال محجوب، و1.87% لعبدالله اللطيف محجوب، و7.56% لمحمود عبداللطيف، و7.06% لعبدالله عبداللطيف.

وكانت خفضت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي أمس، حصتها في رأس مال شركة رواد السياحة“رواد” من 7.11% إلى 4.83%.

وباعت تارجيت للاستثمار العقاري 395 ألف سهم من رواد السياحة بقيمة إجمالية 5.99 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 15.17 جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 7.45% للمجموعة العقارية، و2% لعلي محمود، و0.008 لجمال محجوب، و1.87% لعبدالله اللطيف محجوب، و5.49% لمحمود عبداللطيف، و7.06% لعبدالله عبداللطيف.

وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة رواد السياحة“رواد”، من 500 مليون جنيه إلى 865 مليون جنيه.

كما تقرر قيد تعديل غرض الشركة، بحذف نشاط“( التنمية و التعمير السياحي و تملك و انشاء و استئجار )” من أنشطة الشركة الرئيسية، في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.

وكانت تقدمت شركة رواد السياحة“رواد”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 865 مليون جنيه.

كما تقدمت بمستندات قيد تعديل غرض الشركة و ذلك بحذف نشاط (التنمية والتعمير السياحي وتملك وإنشاء واستئجار) من غرضها الرئيسي في ذلك في ضوء تعديل المادتين (3 ، 6) من النظام الأساسي للشركة.

تراجعت خسائر شركة رواد السياحة“رواد” بنسبة 92.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 3.3 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 26.38 مليون جنيه.