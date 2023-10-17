رواد: صدور أحكام قضائية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة رواد السياحة“رواد”، عن صدور حكم قضائي ضد بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت الشركة أن الحكم نهائي ويخص مخالفة إجراء تنفيذي وتنظيمي وهو ليس جرم مخل بالشرف والأمانة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول (صدور أحكام قضائية على بعض أعضاء مجلس الإدارة)
وأضافت الشركة أنه تم تغريم كلًا منهم والتصالح فيها بسداد الغرامة والمصاريف بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.
وأشارت إلى أن الحكم شخصي وليس له أي تأثير على الشركة.
وخفضت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي حصتها في رأس مال شركة رواد السياحة“رواد” من 4.83% إلى 1.88%.
وباعت تارجيت للاستثمار العقاري 510 ألف سهم من رواد السياحة بقيمة إجمالية 7.73 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 15.17 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 7.45% للمجموعة العقارية، و2% لعلي محمود، و0.008% لجمال محجوب، و1.87% لعبدالله اللطيف محجوب، و7.56% لمحمود عبداللطيف، و7.06% لعبدالله عبداللطيف.
وكانت خفضت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي أمس، حصتها في رأس مال شركة رواد السياحة“رواد” من 7.11% إلى 4.83%.
وباعت تارجيت للاستثمار العقاري 395 ألف سهم من رواد السياحة بقيمة إجمالية 5.99 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 15.17 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 7.45% للمجموعة العقارية، و2% لعلي محمود، و0.008 لجمال محجوب، و1.87% لعبدالله اللطيف محجوب، و5.49% لمحمود عبداللطيف، و7.06% لعبدالله عبداللطيف.
وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة رواد السياحة“رواد”، من 500 مليون جنيه إلى 865 مليون جنيه.
كما تقرر قيد تعديل غرض الشركة، بحذف نشاط“( التنمية و التعمير السياحي و تملك و انشاء و استئجار )” من أنشطة الشركة الرئيسية، في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.
وكانت تقدمت شركة رواد السياحة“رواد”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 865 مليون جنيه.
كما تقدمت بمستندات قيد تعديل غرض الشركة و ذلك بحذف نشاط (التنمية والتعمير السياحي وتملك وإنشاء واستئجار) من غرضها الرئيسي في ذلك في ضوء تعديل المادتين (3 ، 6) من النظام الأساسي للشركة.
تراجعت خسائر شركة رواد السياحة“رواد” بنسبة 92.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 3.3 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 26.38 مليون جنيه.
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