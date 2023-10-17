المصرية العقارية: صدور أحكام قضائية ضد أعضاء مجلس الإدارة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة المجموعة“المصرية العقارية”، عن صدور حكم قضائي ضد بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت الشركة أن الحكم نهائي ويخص مخالفة إجراء تنفيذي وتنظيمي وهو ليس جرم مخل بالشرف والأمانة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول (صدور أحكام قضائية على بعض أعضاء مجلس الإدارة)

وأضافت الشركة أنه تم تغريم كلًا منهم والتصالح فيها بسداد الغرامة والمصاريف بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أن الحكم شخصي وليس له أي تأثير على الشركة.

وكانت قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركتي المجموعة المصرية العقارية ورواد السياحة“رواد” ، لحين الرد على استفساراتها.

وقررت البورصة، إيقاف التعامل على أسهم المجموعة المصرية العقارية اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الإثنين، بشأن الاستفسار عن صدور احكام قضائية علي بعض اعضاء مجلس إدارة الشركة.

كما تقرر إيقاف التعامل على أسهم رواد اعتبارًا من جلسة تداول اليوم، في ضوء المخاطبة بشأن الاستفسار عن صدور احكام قضائية علي بعض اعضاء مجلس إدارة الشركة.