المصرية العقارية: صدور أحكام قضائية ضد أعضاء مجلس الإدارة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة المجموعة“المصرية العقارية”، عن صدور حكم قضائي ضد بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت الشركة أن الحكم نهائي ويخص مخالفة إجراء تنفيذي وتنظيمي وهو ليس جرم مخل بالشرف والأمانة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول (صدور أحكام قضائية على بعض أعضاء مجلس الإدارة)
وأضافت الشركة أنه تم تغريم كلًا منهم والتصالح فيها بسداد الغرامة والمصاريف بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.
وأشارت إلى أن الحكم شخصي وليس له أي تأثير على الشركة.
وكانت قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركتي المجموعة المصرية العقارية ورواد السياحة“رواد” ، لحين الرد على استفساراتها.
وقررت البورصة، إيقاف التعامل على أسهم المجموعة المصرية العقارية اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الإثنين، بشأن الاستفسار عن صدور احكام قضائية علي بعض اعضاء مجلس إدارة الشركة.
كما تقرر إيقاف التعامل على أسهم رواد اعتبارًا من جلسة تداول اليوم، في ضوء المخاطبة بشأن الاستفسار عن صدور احكام قضائية علي بعض اعضاء مجلس إدارة الشركة.
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