تويوتا تعلق عملياتها في 6 مصانع

MENAFN - Al-Borsa News) علقت“تويوتا موتور” عملياتها بـ6 مصانع محلية في اليابان على وقع انفجار مدوي في منشأة يديرها أحد موردي مكوناتها.

وقع الانفجار يوم الاثنين في مصنع شركة“تشو سبرينغ” (Chuo Spring) في محافظة أيتشي، التي تصنع لفائف التعليق للمركبات، وتتعاون مع عدد من شركات صناعة السيارات اليابانية. كما نُقل أحد الموظفين إلى المستشفى وعولج آخر من إصابات طفيفة، حسبما قالت الشركة الموردة اليوم الثلاثاء.

يُعتبر ذلك، أكبر توقف لإنتاج“تويوتا” في اليابان منذ أغسطس الماضي، عندما اضطرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم إلى إغلاق جميع مصانعها المحلية هناك، والبالغ عددها 14 مصنعاً ليوم واحد بسبب خلل في نظام التصنيع الخاص بها. ورفضت“تويوتا” الكشف عن عدد وحدات الإنتاج التي ستتأثر بسبب الحادث الأخير، لكنها قالت إنها ستقرر في وقت لاحق يوم الثلاثاء ما سيحدث بعد ذلك.

توقف متكرر في مصانع“تويوتا”

أشارت تويوتا إلى تعليق عملياتها في 10 خطوط تصنيع عبر 6 منشآت في اليابان. كما توقفت مصانع يوشيوارا وإينابي التابعة لشركة“تويوتا أوتو بودي” (Toyota Auto Body) وكذلك بعض خطوط الإنتاج عن العمل منذ مساء الاثنين، في حين تم إيقاف مصنعي تاكاوكا وتسوتسومي صباح اليوم الثلاثاء.

في فبراير 2022 أيضاً، اضطرت تويوتا إلى إغلاق جميع مصانعها المحلية البالغ عددها 14 مصنعاً بعد تعرض أحد مورديها لهجوم فدية. استغرق الأمر عدة أيام حتى تعافي العمليات، وأثر الحادث على حوالي 5% من إنتاج تويوتا لهذا الشهر. وقبل ذلك، شهدت شركة صناعة السيارات عمليات إغلاق أثناء الوباء بسبب انتشار العدوى واضطراب سلاسل التوريد.

اقتصاد الشرق



