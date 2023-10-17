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قناة السويس ترفع رسوم العبور بنسب تصل 15% اعتبارا من 15 يناير 2024

10/17/2023 4:14:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت هيئة قناة السويس، زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية، وناقلات الغاز البترولي المسال”LPG”، وناقلات الغاز الطبيعي المسال“LNG”، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.

كما قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، والسفن الأخرى.

ومن المقرر تطبيق تلك الزيادات اعتباراً من 15 يناير 2024.

وأوضح المنشور الملاحي، أنه سيتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.

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