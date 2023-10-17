قناة السويس ترفع رسوم العبور بنسب تصل 15% اعتبارا من 15 يناير 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت هيئة قناة السويس، زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية، وناقلات الغاز البترولي المسال”LPG”، وناقلات الغاز الطبيعي المسال“LNG”، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.
كما قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، والسفن الأخرى.
ومن المقرر تطبيق تلك الزيادات اعتباراً من 15 يناير 2024.
وأوضح المنشور الملاحي، أنه سيتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.
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