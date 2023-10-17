عاجل.. البورصة ترتفع 2.25% في المستهل وتسجل قمة جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) اتجه أداء مؤشرات البورصة نحو الصعود في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.25% ويصل إلى مستوى 21495 نقطة، مسجلاً قمة تاريخية جديدة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة و المتوسطة EGX70 بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3819 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 5824 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 211.01 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 43.4 مليون ورقة منفذة على 7.1 ألف عملية.

وتم التداول على 155 سهم، ارتفع منها 9 أسهم، وانخفض 33 سهم، في حين لم تتغير مستويات 155 سهمًا.

وقفز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة لمستوى 1.5 تريليون جنيه.