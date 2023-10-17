عاجل.. البورصة ترتفع 2.25% في المستهل وتسجل قمة جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتجه أداء مؤشرات البورصة نحو الصعود في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.25% ويصل إلى مستوى 21495 نقطة، مسجلاً قمة تاريخية جديدة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة و المتوسطة EGX70 بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3819 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 5824 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 211.01 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 43.4 مليون ورقة منفذة على 7.1 ألف عملية.
وتم التداول على 155 سهم، ارتفع منها 9 أسهم، وانخفض 33 سهم، في حين لم تتغير مستويات 155 سهمًا.
وقفز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة لمستوى 1.5 تريليون جنيه.
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