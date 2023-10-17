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سهم موبكو يقفز 18% في المستهل ليصل إلى 629 جنيهًا

10/17/2023 4:14:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قفز سهم شركة مصر لإنتاج الاسمدة“موبكو” في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 18%، ليصل سعره إلى 629 جنيه.

وسجل السهم قية تداولات 74 مليون جنيه، منفذة على 124 ألف سهم.

وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على السهم لمدة 10 دقائق بعد أن تجاوز ارتفاع السهم 10% في بداية الجلسة.

وتخطط الحكومة لبيع حصص من شركة“مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو”، ، وفقًا لتصريحات سابقة من مصادر قريبة الصلة لصحيفة“البورصة”.

وأوضحت المصادر أن سيتم بيع تلك الحصص فى إطار الاستثمارات الأقرب للتخارج والتي تمتلك بها حصص مباشرة.

وستشمل الدراسة التى تقوم بها الحكومة التخارج من حصة إضافية من شركة موبكو من الممكن أن تصل إلى 15% قبل نهاية العام الجارى.

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