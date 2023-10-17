الأسهم اليابانية ترتفع بحوالي 1% .. ومؤشر نيكي يغلق أعلى 32 ألف نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائرها في الجلسة السابقة، وسط ارتداد أسهم شركات صناعة الرقائق بعدما شهدت موجات بيع خلال الأيام القليلة الماضية.

وصعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.2% إلى 32040 نقطة بنهاية التداولات، بينما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.82% إلى 2292 نقطة.

وحقق المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات الأداء الأفضل خلال التداولات، ليرتفع بنسبة 1.9%، يليه مؤشرا صناعة الآلات الدقيقة، والاتصالات والمعلومات بزيادة بلغت 1.6% و1% على الترتيب، وسط ارتفاع أسهم كل من“طوكيو إلكترون” و”أدفنتست” بنسبة 2.38% و1.20% على التوالي.

ورفض“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية اليوم؛ التعليق على ملاحظات“سانجايا بانث” مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي حول عدم حاجة السلطات إلى التدخل في سوق الصرف لدعم قيمة الين.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.60 ين.

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