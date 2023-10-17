الأسهم اليابانية ترتفع بحوالي 1% .. ومؤشر نيكي يغلق أعلى 32 ألف نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائرها في الجلسة السابقة، وسط ارتداد أسهم شركات صناعة الرقائق بعدما شهدت موجات بيع خلال الأيام القليلة الماضية.
وصعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.2% إلى 32040 نقطة بنهاية التداولات، بينما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.82% إلى 2292 نقطة.
وحقق المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات الأداء الأفضل خلال التداولات، ليرتفع بنسبة 1.9%، يليه مؤشرا صناعة الآلات الدقيقة، والاتصالات والمعلومات بزيادة بلغت 1.6% و1% على الترتيب، وسط ارتفاع أسهم كل من“طوكيو إلكترون” و”أدفنتست” بنسبة 2.38% و1.20% على التوالي.
ورفض“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية اليوم؛ التعليق على ملاحظات“سانجايا بانث” مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي حول عدم حاجة السلطات إلى التدخل في سوق الصرف لدعم قيمة الين.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.60 ين.
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