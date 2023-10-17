وكالة الطاقة: الانبعاثات الصفرية مرهونة بتطوير شبكات الكهرباء

MENAFN - Al-Borsa News) ينبغي على العالم مضاعفة الاستثمارات في شبكات الكهرباء بحيث تتجاوز 600 مليار دولار سنوياً، إذا كانت الدول تسعى لتحقيق مستهدفاتها المناخية والحفاظ على أمن الطاقة.

هذا المبلغ سيسدد تكاليف إضافة أو تجديد نحو 80 مليون كيلومتر (49.7 مليون ميل) من خطوط نقل وتوزيع الكهرباء بحلول 2040، وفقاً لما جاء بتقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، وتعادل تلك المسافة 100 رحلة من الأرض إلى القمر، ذهاباً وإياباً.

كما يحتاج العالم إلى تحقيق زيادة ضخمة في إنتاج الكهرباء، وتوزيعها، وتخزينها، مع تسارع النمو السكاني وزيادة اعتماد الاقتصادات على مصادر الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة في تدفئة المنازل، وتشغيل المصانع والسيارات. وقد بات ذلك أيضاً مسألة سياسية متنامية، في ظل سعي الحكومات إلى تخفيف لوائح التخطيط، فيما تعارض بعض المجتمعات المحلية بناء مزيد منها.

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن التقدم الحالي في الطاقة النظيفة“قد يتعرض للخطر إذا لم تتحد الحكومات والشركات لضمان جاهزية شبكات الكهرباء في العالم لاقتصاد الطاقة العالمي الجديد الناشئ بسرعة”.

الحاجة إلى تجهيز شبكات الكهرباء

لكن التكلفة لن تكون قليلة، حيث ستتحمل الحكومات والشركات تكاليف الاقتراض المرتفعة لتمويل خطط البنية التحتية الضخمة. تراجعت الاستثمارات السنوية في شبكات الكهرباء في السنوات الماضية، لكن يجب زيادتها لتتجاوز 600 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير“تحول شبكات الكهرباء وأمن الطاقة” الصادر عن الوكالة.

بينما خُصص كثير من الاهتمام والتمويل إلى الطاقة النظيفة، لم يتضح ما إذا كانت شبكات التوزيع جاهزة للتعامل مع تلك الأصول الجديدة.

ويوجد 3 آلاف غيغاواط على الأقل ستوفرها مشروعات الطاقة المتجددة- ما يعادل 30 ضعفاً للقدرة التوليدية في المملكة المتحدة- والتي تنتظر دورها في الربط بالشبكات، بحسب الوكالة.

من جانبها، قالت فيليشيا أمينوف، المحللة لدى“بلومبرغ إن إي إف” إن إنفاق أوروبا على شبكات الكهرباء أعاق استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، التي تجب مضاعفتها عن المستويات الحالية لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

ولا يوجد أيضاً ما يضمن قدرة الدول الأكثر فقراً على إجراء الاستثمارات المطلوبة. وطورت الصين شبكة نقل الكهرباء بوتيرة سريعة، وتمثل أكثر من ثلث توسع العالم في العقد الماضي، بحسب التقرير. لكن معدل التوسع في الاقتصادات الناشئة، باستثناء الصين، تراجع بمتوسط 7% سنوياً مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

اقتصاد الشرق