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إنتاج مصر من الغاز يتراجع 10% خلال أول 8 أشهر من 2023

10/17/2023 4:14:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) 10.2 مليار متر مكعب استهلاك الكهرباء من يونيو إلى أغسطس

تراجع إنتاج مصر من الغاز خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 10%، لتصل إلى 40.5 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مقابل 45 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى)).

وتراجع إنتاج مصر من الغاز إلى 4.99 مليار متر مكعب فى أغسطس مقابل 5.6 مليار متر فى أغسطس من العام الماضى، فيما كان الانخفاض هامشيًا مقارنة بإنتاج يوليو عند 5 مليارات متر مكعب.

وكشفت البيانات، أن مصر استهلكت خلال الشهور من يونيو إلى أغسطس 2023، نحو 10.6 مليار متر مكعب مقابل 10.2 مليار متر مكعب لتوليد الكهرباء، بمتوسط 3.4 مليار متر مكعب شهريًا، وهو معدل الاستهلاك نفسه خلال الشهور المقارنة، لكنه أعلى من متوسط 2.7 مليار متر مكعب فى أول 5 أشهر من العام.

ولم تُصدر مصر أى كميات غاز مُسال منذ أبريل الماضى، وكانت تأمل أن تستأنف التصدير بداية من أكتوبر الحالى.

ووفق بيانات“جودى” ارتفعت واردات مصر من الغاز عبر الأنابيب إلى 5.98 مليار متر مكعب خلال أول 8 أشهر مقابل 3.9 مليار متر مكعب، فى فترة المقارنة.

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