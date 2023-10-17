إنتاج مصر من الغاز يتراجع 10% خلال أول 8 أشهر من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) 10.2 مليار متر مكعب استهلاك الكهرباء من يونيو إلى أغسطس
تراجع إنتاج مصر من الغاز خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 10%، لتصل إلى 40.5 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مقابل 45 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى)).
وتراجع إنتاج مصر من الغاز إلى 4.99 مليار متر مكعب فى أغسطس مقابل 5.6 مليار متر فى أغسطس من العام الماضى، فيما كان الانخفاض هامشيًا مقارنة بإنتاج يوليو عند 5 مليارات متر مكعب.
وكشفت البيانات، أن مصر استهلكت خلال الشهور من يونيو إلى أغسطس 2023، نحو 10.6 مليار متر مكعب مقابل 10.2 مليار متر مكعب لتوليد الكهرباء، بمتوسط 3.4 مليار متر مكعب شهريًا، وهو معدل الاستهلاك نفسه خلال الشهور المقارنة، لكنه أعلى من متوسط 2.7 مليار متر مكعب فى أول 5 أشهر من العام.
ولم تُصدر مصر أى كميات غاز مُسال منذ أبريل الماضى، وكانت تأمل أن تستأنف التصدير بداية من أكتوبر الحالى.
ووفق بيانات“جودى” ارتفعت واردات مصر من الغاز عبر الأنابيب إلى 5.98 مليار متر مكعب خلال أول 8 أشهر مقابل 3.9 مليار متر مكعب، فى فترة المقارنة.
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