تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا للمرة الأولى منذ بداية العام

MENAFN - Al-Borsa News) أوضحت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل نمو الأجور في بريطانيا خلال الربع الثالث من العام وسط تراجع عدد فرص العمل الشاغرة، في إشارة إلى هدوء زخم سوق العمل.

وارتفع متوسط الأجر في بريطانيا باستثناء الحوافز؛ بنسبة 7.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بمعدل نمو الربع السابق المعدل بالرفع إلى 7.9%؛ في أول تباطؤ لنمو الأجور منذ يناير.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الأجر الإجمالي -الذي يعد أكثر تقلباً ويتضمن المكافآت التي تُصرف لمرة واحدة- بنسبة 8.1% خلال نفس الفترة على أساس سنوي، بينما ارتفع معدل الأجر المنتظم المعدل بالنسبة لتضخم أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% سنوياً خلال فترة الأشهر الثلاثة.

وتراجع عدد فرص العمل الشاغرة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر إلى 988 ألفاً، بعدما بلغ 998 ألفاً في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.

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