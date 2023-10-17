تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا للمرة الأولى منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضحت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل نمو الأجور في بريطانيا خلال الربع الثالث من العام وسط تراجع عدد فرص العمل الشاغرة، في إشارة إلى هدوء زخم سوق العمل.
وارتفع متوسط الأجر في بريطانيا باستثناء الحوافز؛ بنسبة 7.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بمعدل نمو الربع السابق المعدل بالرفع إلى 7.9%؛ في أول تباطؤ لنمو الأجور منذ يناير.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الأجر الإجمالي -الذي يعد أكثر تقلباً ويتضمن المكافآت التي تُصرف لمرة واحدة- بنسبة 8.1% خلال نفس الفترة على أساس سنوي، بينما ارتفع معدل الأجر المنتظم المعدل بالنسبة لتضخم أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% سنوياً خلال فترة الأشهر الثلاثة.
وتراجع عدد فرص العمل الشاغرة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر إلى 988 ألفاً، بعدما بلغ 998 ألفاً في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.
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