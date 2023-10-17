الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
في الخليل، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 76 مواطناً من بعد اقتحامها عدة أحياء في المدينة، منها نمرة، ورأس الجورة، وأبو كتيلة، وعيصى، والجلدة، واعتقل كلاً من: عزيز دويك، وماهر بدر، وجمال النتشة، وعيسى الجعبري، ونزار رمضان، ونزار شحادة، وباسم الزعارير، وصبحي قفيشة، وزيد الجنيدي، وفتحي الجولاني، ونضال القواسمة، وعيسى صالح، وفايز مسك، وهشام الشرباتي، وأيمن الجنيدي.
ومن بلدة السموع اعتقلت براء البدارين، وأيمن أبو عرقوب، وأنس محمد رواشدة، ومن بني نعيم أنس ربحي مناصرة، ومن الظاهرية يوسف مخارزة، ومن يطا سامر الدبابسة، وعيسى صالح العمور، وعيسى محمد العمور، وإسماعيل أبو فنار، وكمال العدرة، وبهاء شناران.
كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدتي حلحول والظاهرية جنوب الخليل عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، وعددهم 50 عاملا، بعد أن أخضعوهم لتحقيق ميداني.
في رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 مواطناً، من مناطق متفرقة من المحافظتين.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين في قرية دير أبو مشعل، واعتقلت كلا من: خالد عارف البرغوثي، وحسن يوسف مطر، ومؤنس إياد البرغوثي، وأنور أحمد زهران.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت قرية بيت سيرا غرب رام الله، واعتقلت كلا من: محمد منير، وحمدان حامد، ومحمود حمدان، عقب دهم وتفتيش منازلهم.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من قرى رام الله 9 مواطنين، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، وهم: إسلام زاهي الريماوي من قرية بيت ريما، وعدنان حبية، وصالح عطية من خربثا المصباح، ومحمود شاهر الطويل، ورامي أبو دقة من قرية دير ابزيع، وعمر زياد الأزهري من مدينة البيرة، وعبد الرازق وعبد الله مهنا من قرية أبو شخيدم، وبهاء ثائر شبانة من قرية سنجل.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من: جمال سعد الوحش (54 عاماً) من بيت تعمر، اسماعيل عبد الله العروج (39 عاماً) من منطقة العروج شرقاً، عبد الرزاق بداونة (32 عاماً)، وعز الدين بداونة (23 عاماً)، داوود محمود الخطيب (22 عاماً)، ومهدي عمر بداونة (25 عاماً)، من مخيم عايده شمالاً، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
ومن مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم اعتقل عدي عدنان شحادة (27 عاما)، عبد الله عيسى رحال (16 عاما)، ياسر عبدا لمجيد عبيدة الله (54 عاما)،
محمد وائل مناع (20 عاما)، وجمال محمد شحادة (58 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
كما اعتقل الاحتلال بلال كريم عياد (34 عاما)، من بلدة الدوحة، وجمال جبر حمامره (57 عاما) وجميعهم من قرية حوسان
غرب بيت لحم.
واعتقل المواطن أمير خالد برهم، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزله وفتشته في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.
فيما اعتقل الأسير المحرر عبد الكريم الحلبي من قرية روجيب شرق نابلس، بعد دهم منزله وتفتيشه.
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