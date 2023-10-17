الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

في الخليل، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 76 مواطناً من بعد اقتحامها عدة أحياء في المدينة، منها نمرة، ورأس الجورة، وأبو كتيلة، وعيصى، والجلدة، واعتقل كلاً من: عزيز دويك، وماهر بدر، وجمال النتشة، وعيسى الجعبري، ونزار رمضان، ونزار شحادة، وباسم الزعارير، وصبحي قفيشة، وزيد الجنيدي، وفتحي الجولاني، ونضال القواسمة، وعيسى صالح، وفايز مسك، وهشام الشرباتي، وأيمن الجنيدي.

ومن بلدة السموع اعتقلت براء البدارين، وأيمن أبو عرقوب، وأنس محمد رواشدة، ومن بني نعيم أنس ربحي مناصرة، ومن الظاهرية يوسف مخارزة، ومن يطا سامر الدبابسة، وعيسى صالح العمور، وعيسى محمد العمور، وإسماعيل أبو فنار، وكمال العدرة، وبهاء شناران.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدتي حلحول والظاهرية جنوب الخليل عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، وعددهم 50 عاملا، بعد أن أخضعوهم لتحقيق ميداني.

في رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 مواطناً، من مناطق متفرقة من المحافظتين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين في قرية دير أبو مشعل، واعتقلت كلا من: خالد عارف البرغوثي، وحسن يوسف مطر، ومؤنس إياد البرغوثي، وأنور أحمد زهران.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت قرية بيت سيرا غرب رام الله، واعتقلت كلا من: محمد منير، وحمدان حامد، ومحمود حمدان، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من قرى رام الله 9 مواطنين، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، وهم: إسلام زاهي الريماوي من قرية بيت ريما، وعدنان حبية، وصالح عطية من خربثا المصباح، ومحمود شاهر الطويل، ورامي أبو دقة من قرية دير ابزيع، وعمر زياد الأزهري من مدينة البيرة، وعبد الرازق وعبد الله مهنا من قرية أبو شخيدم، وبهاء ثائر شبانة من قرية سنجل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من: جمال سعد الوحش (54 عاماً) من بيت تعمر، اسماعيل عبد الله العروج (39 عاماً) من منطقة العروج شرقاً، عبد الرزاق بداونة (32 عاماً)، وعز الدين بداونة (23 عاماً)، داوود محمود الخطيب (22 عاماً)، ومهدي عمر بداونة (25 عاماً)، من مخيم عايده شمالاً، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

ومن مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم اعتقل عدي عدنان شحادة (27 عاما)، عبد الله عيسى رحال (16 عاما)، ياسر عبدا لمجيد عبيدة الله (54 عاما)،

محمد وائل مناع (20 عاما)، وجمال محمد شحادة (58 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقل الاحتلال بلال كريم عياد (34 عاما)، من بلدة الدوحة، وجمال جبر حمامره (57 عاما) وجميعهم من قرية حوسان

غرب بيت لحم.

واعتقل المواطن أمير خالد برهم، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزله وفتشته في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

فيما اعتقل الأسير المحرر عبد الكريم الحلبي من قرية روجيب شرق نابلس، بعد دهم منزله وتفتيشه.



