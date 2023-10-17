الاحتلال يغلق طرقا فرعية بالسواتر الترابية في يعبد ويقتحم قرى شرق جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الطرق الفرعية لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالسواتر الترابية، واقتحمت قرى شمال شرق جنين، وحولت منازل إلى نقاط عسكرية.
وذكرت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، أن الاحتلال أغلق الطريق الرابط بين يعبد ومريحة والبوابة الغربية بالسواتر الترابية.
في سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية جلبون وسط إطلاق كثيف من الرصاص تجاه المنازل، ونشرت فرقة مشاة بعد أن حولت سطح منزلي المواطنين جهاد وخليل أبو الرب إلى نقطة مراقبة عسكرية، كما اقتحمت تلك القوات قرى فقوعة، وعربونة، والجلمة شمال شرق جنين، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة.
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