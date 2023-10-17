الاحتلال يغلق طرقا فرعية بالسواتر الترابية في يعبد ويقتحم قرى شرق جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الطرق الفرعية لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالسواتر الترابية، واقتحمت قرى شمال شرق جنين، وحولت منازل إلى نقاط عسكرية.

وذكرت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، أن الاحتلال أغلق الطريق الرابط بين يعبد ومريحة والبوابة الغربية بالسواتر الترابية.

في سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية جلبون وسط إطلاق كثيف من الرصاص تجاه المنازل، ونشرت فرقة مشاة بعد أن حولت سطح منزلي المواطنين جهاد وخليل أبو الرب إلى نقطة مراقبة عسكرية، كما اقتحمت تلك القوات قرى فقوعة، وعربونة، والجلمة شمال شرق جنين، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة.