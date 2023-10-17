مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وينفذ المستعمرون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

في سياق متصل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم من أداء الصلوات في محيط المسجد الأقصى، بالتزامن مع السماح للمستعمرين باقتحامه.