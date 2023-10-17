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جيش الاحتلال يزعم: قتلنا 4 مسلحين تسللوا من لبنان إلى الحدود

10/17/2023 3:50:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء،
إحباط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين
من لبنان
إلى منطقة الحدود.

وقال جيش الاحتلال، إنه
قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة بعد اقترابهم من الحدود.

وشنّ الجيش الإسرائيلي بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء غارات على مواقع عسكرية لـ"حزب الله"، وذلك بعدما أعلن الأخير في وقت سابق استهداف خمسة مواقع إسرائيليّة، مضيفا أن عناصره "حققوا ‏فيها إصابات مؤكدة"، أعقبها شن الجيش الإسرائيليّ قصفا مدفعيا على الأراضي اللبنانية، بعد إطلاق نار قال إنه استهدف عناصره.

وفي الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال حشد قواته استعدادا لعملية عسكرية برية محتملة في القطاع، ارتفع عدد النازحين في غزة إلى مليون نازح، وسط اتهامات أممية للاحتلال بممارسة جريمة التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير بحق سكان غزة المدنيين.

وبات ربع سكان قطاع غزة بلا مأوى بعد نزوحهم من بيوتهم قسراً تحت القصف والغارات، ويتوزعون بين مراكز الإيواء وعند الأهل والأقارب. وبحسب الأونروا، فإن سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع، ومحطات تزويد مياه الشرب أصبحت خارج الخدمة.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة شتنفد خلال 24 ساعة؛ فيما حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، من خطورة الوضع "اللاإنساني" غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.

ولليوم الـ11 على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

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