لليوم العاشر: الاحتلال يواصل حصار خربة يانون جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم العشر على التوالي، فرض حصار شامل على خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس خربة يانون راشد مرار لوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال تفرض منذ 10 أيام حصارا شاملا على الخربة، وتمنع المواطنين من الدخول إليها، عقب نصب حاجز للمستعمرين وقوات الاحتلال عند مدخلها.

وأضاف، أن قوات اقتحمت الليلة الماضية مسجد الخربة وحطمت مكبرات الصوت فيه، ولا تزال تمنع المواطنين من قطف ثمار الزيتون في مئات الدونمات، في ظل ما تشهده المنطقة من هجمات للمستعمرين بشكل متكرر.