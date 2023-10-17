لليوم العاشر: الاحتلال يواصل حصار خربة يانون جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم العشر على التوالي، فرض حصار شامل على خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس خربة يانون راشد مرار لوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال تفرض منذ 10 أيام حصارا شاملا على الخربة، وتمنع المواطنين من الدخول إليها، عقب نصب حاجز للمستعمرين وقوات الاحتلال عند مدخلها.
وأضاف، أن قوات اقتحمت الليلة الماضية مسجد الخربة وحطمت مكبرات الصوت فيه، ولا تزال تمنع المواطنين من قطف ثمار الزيتون في مئات الدونمات، في ظل ما تشهده المنطقة من هجمات للمستعمرين بشكل متكرر.
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