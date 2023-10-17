استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
التاريخ
10/17/2023 3:50:07 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- استشهد مواطن، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس فجر يوم الجمعة الماضي.
وأفادت مراسلتنا باستشهاد المواطن سمير محمود عبد القادر صبرة، وهو من سكان حي المساكن الشعبية، شرق نابلس، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه.
MENAFN17102023000205011050ID1107253880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.