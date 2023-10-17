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استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

10/17/2023 3:50:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- استشهد مواطن، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس فجر يوم الجمعة الماضي.

وأفادت مراسلتنا باستشهاد المواطن سمير محمود عبد القادر صبرة، وهو من سكان حي المساكن الشعبية، شرق نابلس، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه.


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