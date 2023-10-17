الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جمال سعد الوحش (54 عاما) من بيت تعمر، اسماعيل عبد الله العروج (39 عاما) من منطقة العروج شرقا، عبد الرزاق بداونة (32 عاما)، وعز الدين بداونة (23 عاما)، داوود محمود الخطيب (22 عاما)، ومهدي عمر بداونة (25 عاما)، من مخيم عايده شمالا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضاف المصدر أن الاحتلال اعتقل من مخيم الدهيشة جنوبا عدي عدنان شحادة (27 عاما)، عبد الله عيسى رحال (16 عاما)، ياسر عبدا لمجيد عبيدة الله (54 عاما)،

محمد وائل مناع (20 عاما)، وجمال محمد شحادة (58 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقل الاحتلال بلال كريم عياد (34 عاما)، من بلدة الدوحة غربا، وجمال جبر حمامره (57 عاما) من قرية حوسان غربا، بعد داهم منزليهما.







