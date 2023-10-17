بايدن سيتوجه إلى الأردن بعد زيارته لإسرائيل الأربعاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وللتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقال بلينكن بعد محادثات مطولة مع نتنياهو إن "بايدن سيؤكد مجددا تضامنه مع إسرائيل في الوقت الذي تستعد فيه لهجوم بري ضد مقاتلي حماس في غزة".
في السياق، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن بايدن سيتوجه بعد زيارته لإسرائيل إلى عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
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