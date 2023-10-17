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بايدن سيتوجه إلى الأردن بعد زيارته لإسرائيل الأربعاء

10/17/2023 3:50:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وللتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال بلينكن بعد محادثات مطولة مع نتنياهو إن "بايدن سيؤكد مجددا تضامنه مع إسرائيل في الوقت الذي تستعد فيه لهجوم بري ضد مقاتلي حماس في غزة".

في السياق، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن بايدن سيتوجه بعد زيارته لإسرائيل إلى عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.


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