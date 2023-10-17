يونيسيف: الماء نفد من غزة ونحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية

(MENAFN
- Palestine News Network )
جينيف/PNN- أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن“الماء قد نفد من الأطفال والأسر في غزة. وهم الآن مجبرون على استخدام المياه”القذرة" من الآبار، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه".
وقالت المنظمة في منشور على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى الأطفال والعائلات في غزة".
وفي وقت سابق، نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تقارير تتحدث عن دخول الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقالت مديرة الإعلام بـ"الأونروا" جولييت توما "لم تدخل أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. لا وقود، ولا طعام، ولا ماء، ولا أي نوع آخر من المساعدات".
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