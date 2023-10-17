يونيسيف: الماء نفد من غزة ونحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN- أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن“الماء قد نفد من الأطفال والأسر في غزة. وهم الآن مجبرون على استخدام المياه”القذرة" من الآبار، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه".

وقالت المنظمة في منشور على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى الأطفال والعائلات في غزة".

وفي وقت سابق، نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تقارير تتحدث عن دخول الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت مديرة الإعلام بـ"الأونروا" جولييت توما "لم تدخل أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. لا وقود، ولا طعام، ولا ماء، ولا أي نوع آخر من المساعدات".



