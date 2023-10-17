جيش الاحتلال يواصل قصفه المكثف على قطاع غزة لليوم الــ11

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- لليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، مما خلف حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.
و استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد 25 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في رفح.
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