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جيش الاحتلال يواصل قصفه المكثف على قطاع غزة لليوم الــ11

10/17/2023 3:50:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- لليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، مما خلف حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

و استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 25 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في رفح.

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