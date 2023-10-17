كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو في قاعدة تسيلم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف تحشدات للعدو في قاعدة "تسيلم" العسكرية برشقة صاروخية.
وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة صرح سابقاً بأن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا.
وأضاف "العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على الشعب الفلسطيني بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان".
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