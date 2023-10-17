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كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو في قاعدة تسيلم

10/17/2023 3:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف تحشدات للعدو في قاعدة "تسيلم" العسكرية برشقة صاروخية.
وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة صرح سابقاً بأن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا.
وأضاف "العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على الشعب الفلسطيني بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان".




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