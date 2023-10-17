Tuesday, 17 October 2023 12:54 GMT

وفاة النائب السابق محمد كريم الزبون

10/17/2023 3:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الثلاثاء، النائب السابق الدكتور محمد كريم الزبون.

وسيوارى الثرى اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر في جرش/ أم قنطرة، والعزاء في منزله بنفس المنطقة.
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

MENAFN17102023000208011052ID1107253685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث