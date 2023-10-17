وصول قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي إلى إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي مايكل كورولا اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب، للقاء قيادة الجيش الاسرائيلي.وكتب الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس": "مايكل كورولا قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي سيلتقي قادة الجيش ووزير الدفاع غالانت خلال زيارته التي بدأت إلى إسرائيل".



وأضاف البيان: "الزيارة خلال الحرب، تؤكد قوة الارتباط والمصير المشترك للدول بشكل عام، وللجيش الإسرائيلي مع جيش الولايات المتحدة بشكل خاص".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات طارئة بقيمة 10 مليارات دولار.



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