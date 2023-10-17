وصول قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي إلى إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي مايكل كورولا اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب، للقاء قيادة الجيش الاسرائيلي.
وكتب الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس": "مايكل كورولا قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي سيلتقي قادة الجيش ووزير الدفاع غالانت خلال زيارته التي بدأت إلى إسرائيل".
وأضاف البيان: "الزيارة خلال الحرب، تؤكد قوة الارتباط والمصير المشترك للدول بشكل عام، وللجيش الإسرائيلي مع جيش الولايات المتحدة بشكل خاص".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات طارئة بقيمة 10 مليارات دولار.
RT
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