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الهلال الأحمر الفلسطيني لـ الوكيل : 95% من المياه في غزة ملوثة ونخشى من أمراض سارية

10/17/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من قطاع غزة الدكتور بشار مراد إن 95% من المياه الجوفية في غزة ملوثة ونخشى من أمراض سارية ومعدية في القطاع نتيجة شرب أهالي غزة للمياه الملوثة.
وأضاف مراد خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن المستشفيات في غزة تعتبر الآن مركز لتقديم الخدمات الصحية وأماكن إيواء مشيرا أن 7 آلاف شخص متواجد حاليا في مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر.
وأكد أن غزة تشهد بشكل كبير نقص في المستلزمات الصحية لمعالجة 10 آلاف إصابة ناتجة عن قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام سابقة.
ونوه أن أهالي غزة ليس لديهم الإمكانيات لانتشال الجثامين والمصابين من تحت الركام نتيجة قصف الاحتلال، قائلا إن الأهالي يحاولون بكل جهدهم لمساعدة الناجين واستخراجهم من تحت الأنقاض .




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