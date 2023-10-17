أكسيوس: مشرعون أمريكيون يضغطون على مصر بشأن المناطق الآمنة في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر موقع "أكسيوس" أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تخطط لحث مصر على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.وأوضح الموقع أن الرسالة الموجهة إلى السفير المصري لدى الولايات المتحدة، معتز زهران، والتي حصل "أكسيوس" على نسخة منها، تدعو مصر إلى "العمل بشكل عاجل" مع الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى من أجل "إنشاء مناطق آمنة في جنوب قطاع غزة".



وكتبوا أن المناطق الآمنة يجب أن تشمل "ممرات وصول إنسانية للمدنيين الذين يبحثون عن ملجأ هربا من القتال في شمال القطاع"، مشددين على أن "مصر لاعب عالمي رئيسي وشريك أمني ثابت للولايات المتحدة، ولذلك نحثها على الاعتراف بمسؤوليتها الإنسانية في حماية حياة الأبرياء".

وقالت الرسالة إن العمليات الإسرائيلية "تهدف لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين"، وأعربت عن قلقها بشأن "أرواح المدنيين الأبرياء التي تعرضها حماس للأذى عمدا"، وأضافت أن الأزمة الإنسانية المتنامية في غزة "مدفوعة بوحشية حماس".



ووفقا لـ"أكسيوس" فإن، أبرز الأسماء الموقعة على الخطاب النائب الجمهوري من ولاية يوتا بليك مور، والديمقراطي من إلينوي براد شنايدر، والديمقراطي من نيويورك دان غولدمان، والجمهوري من ولاية ألاباما، روبرت أديرهولت.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهم إسرائيل بتنفيذ "عقاب جماعي" ضد المدنيين الفلسطينيين، بدلا من التصرف دفاعا عن النفس.



وأثارت دعوة إسرائيل للفلسطينيين مغادرة مدينة غزة والتحرك جنوبا قلق مصر، التي اعتبرتها محاولة لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر.

RT