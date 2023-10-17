Tuesday, 17 October 2023 12:53 GMT

الملك يلتقي المستشار الألماني لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة

10/17/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في برلين الثلاثاء، المستشار الألماني أولاف شولتس، ضمن لقاءات يجريها جلالته في جولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
وبدأ جلالته إجراء محادثات مع شولتس في مقر المستشارية الألمانية في برلين.
جلالة الملك حذر خلال لقائه بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين الاثنين، من أن آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن استمرارها قد يدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة عنف جديدة.
ونبّه جلالته إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة من جراء نقص الغذاء والمياه والدواء، مشيرا إلى أهمية استدامة القطاع الطبي لتقديم الخدمات العاجلة لمعالجة المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد جلالة الملك أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة أخرى ودوامة جديدة من العنف والدمار.
ولفت جلالته النظر إلى ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم.
وأكد جلالة الملك أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.




MENAFN17102023000208011052ID1107253681

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث