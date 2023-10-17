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الأحداث في المنطقة ترفع أسعار القمح عالمياً

10/17/2023 3:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قلصت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة مكاسبها اليوم، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، وسط آمال بزيادة الطلب العالمي.


وقال محللون، إن العقود الآجلة للذرة تراجعت بشكل واضح، مع مراقبة المتعاملين للحصاد الأمريكي، في حين ساعدت المكاسب في العقود الآجلة لزيت الصويا على ارتفاع عقود فول الصويا.


ويراقب المتعاملون عدوان الاحتلال الغاشم على غزة، وينأى بعضهم بنفسه عن الأسواق بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالصراع.


واستقر عقد القمح الأكثر نشاطاً في بورصة شيكاغو عند 5.79 دولار.

وفي وقت سابق وصل العقد إلى أعلى سعر له في أكثر من أسبوعين عند 5.88 دولار.

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