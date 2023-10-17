اختتام فعاليات بطولة كأس Appgallery لألعاب المحمول2023 في العراق بطابع من الحماس والمنافسات

في حدث لا يمكن وصفه إلا بأنه عرض مذهل للمهارة والاستراتيجية، أوفت بطولة "كأس AppGallery لألعاب المحمول"2023

في بغداد بوعدها بأن تكون البطولة الأكثر روعة وتشويقاً لألعاب المحمول على مر العصور. وقد أقيم هذا الحدث الرائد للرياضات الإلكترونية، الذي يخصص جوائز مالية مذهلة تبلغ قيمتها 30 ألف دولار أمريكي، في نادي اليرموك الترفيهي الفخم الكائن في بغداد بتاريخ 13 أكتوبر.

وقد توافد إلى الموقع المئات من عشاق ألعاب المحترفين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بلغ عددهم حوالي 300 مشارك، مندفعين بشغفهم بالألعاب وطموحهم للفوز بالجوائز المالية القيّمة. وقد ضمنت عملية التسجيل، التي تم الإشراف عليها من قبل خبراء هواوي المختصين، انطلاقة سلسة وخالية من المتاعب لهذه المواجهة الملحمية.

بدأ الحدث بتوجه الحضور إلى منطقة التجربة (Experience Zone)، حيث تمكنوا من استكشاف أجهزة هواوي ونظام

متجر

AppGallery الإيكولوجي، بالإضافة إلى عالم منتجات ومزايا وعروض "ببجي موبايل" PUBG Mobile

الحصرية والأخاذة. وبالنسبة لأولئك الذين لم يشاركوا في منافسات المعارك المحتدمة، قدمت لهم "المساحة الترفيهية" (Entertainment Zone) سلسلة مستمرة من الأنشطة وجدار الصور النابض بالحياة لإلتقاط صور تذكارية لا تنسى.

فيما شكلت منطقة اللاعبين، وهي مساحة مخصصة للفرق المتنافسة واللاعبين الأفراد، منصة تنافسية مفعمة بالحماس وطابع الصداقة الحميمة. وقد جهزت المنصة فائقة التطور، بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة، بالإضافة إلى شاشة LED، والتي كانت بمثابة ساحة لعب كبرى تعرض مجريات منافسات الألعاب المحتدمة. كما تم تزويد كل واحد من الفرق الستة عشر المشاركة بمقاعد مريحة ومزودة بمقابس كهربائية وإنترنت عالي السرعة، لضمان تحقيق الاستعداد الأمثل للمنافسة على أعلى المستويات.

كان الحدث مفعماً بالإثارة، وقد استهل بالترحيب الحار بالحضور والمشاركين وتوفير مقاعد للضيوف، تلته مرحلة التسجيل السريع وعالي الكفاءة. وتم إنشاء غرف ألعاب "ببجي موبايل" PUBG Mobile وإعدادها بدقة عالية لتوفير منصة متكافئة وتنافسية للاعبين. احتلت أحداث اللعبة مركز الصدارة حيث تنافس 300 لاعب في جولات متعددة، استعرضوا خلالها براعتهم واستراتيجيتهم في اللعب.

وعلى مدار الحدث، قام ممثلو متجرAppGallery

HUAWEI بتعريف الحضور على أحدث المنتجات والأجهزة المتطورة. كما ساهمت السحوبات في الحفاظ على أعلى مستويات التشويق والإثارة أثناء الحدث، حيث حصل 153 فائزاً على جوائز تنوعت ما بين نقاط هواوي وسماعات " Freebuds 4" وساعة "HUAWEI Watch FIT" وهاتف HUAWEI NOVA 9" وأخيراً، توج الحدث بالإعلان عن أسماء الفائزين، الذين تمت دعوتهم إلى منصة المنافسات لتكريمهم في نهاية الحدث.

أثبتت بطولة "كأس AppGallery لألعاب المحمول

2023" حضورها ومكانتها كحدث ألعاب لا يُنسى، حيث أوفت بوعدها بتقديم منافسة من الدرجة الأولى وجوائز مذهلة وتجربة لا تُنسى للاعبين والمشاهدين على حدٍ سواء. ترقبوا آخر المستجدات وتابعوا مجريات المنافسات على منصة متجرAppGallery

HUAWEI. لا تفوّتوا فرصة حضور والمشاركة في حدث الألعاب الأكثر ترقباً لهذا العام!



