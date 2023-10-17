وصول أول دفعة من الأمريكيين الذين غادروا إسرائيل إلى قبرص

وصل العشرات من المواطنين الأمريكيين من إسرائيل إلى قبرص، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء على متن أول رحلة إجلاء بحرية تنظمها الولايات المتحدة، وسط الأزمة المتصاعدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

واستقل نحو 159 شخصاً السفينة الفاخرة "رابسودي أوف ذا سيز" التي غادرت حيفا وأبحرت إلى ميناء ليماسول في قبرص في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وقال فيكتور بابادوبولوس، المسؤول في الحكومة القبرصية للتلفزيون الرسمي القبرصي، إن من المتوقع وصول المزيد من سفن الإجلاء خلال الاثنتي عشر ساعة المقبلة.

وتستخدم الحكومات الأجنبية قبرص كمركز عبور لإجلاء مواطنيها منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة في السابع من أكتوبر.

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