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توقيف مطلق النار المفترض في هجوم بروكسل

10/17/2023 3:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتقلت الشرطة البلجيكية، اليوم الثلاثاء، رجلاً يشتبه بإطلاقه النار وقتل سويديين في هجوم في بروكسل، وفق ما أعلن ناطق باسم الادعاء العام الفدرالي.

وقال الناطق إريك فان دويس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عناصر من الشرطة أطلقوا النار لدى اعتقال الرجل في حي شيربيك في بروكسل، دون الكشف عما إذا كان ذلك أدى إلى إصابة المشتبه به.


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