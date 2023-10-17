توقيف مطلق النار المفترض في هجوم بروكسل

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتقلت الشرطة البلجيكية، اليوم الثلاثاء، رجلاً يشتبه بإطلاقه النار وقتل سويديين في هجوم في بروكسل، وفق ما أعلن ناطق باسم الادعاء العام الفدرالي.
وقال الناطق إريك فان دويس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عناصر من الشرطة أطلقوا النار لدى اعتقال الرجل في حي شيربيك في بروكسل، دون الكشف عما إذا كان ذلك أدى إلى إصابة المشتبه به.
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