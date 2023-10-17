عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على رفح وخانيونس

قتل عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في هجمات إسرائيلية مكثفة على جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية، أن طائرات إسرائيلية كثفت غاراتها على أحياء سكنية ومنازل في محافظتي رفح وخانيونس اللتان شهدتها موجة نزوح كبيرة، بناء على طلب إسرائيلي منذ ثلاثة أيام.

وأشارت المصادر، إلى أن أكثر من 60 فلسطينياً قتلوا ليل الاثنين/الثلاثاء بينهم نساء وأطفال جراء الغارات الإسرائيلية. وانتشل مسعفون وعمال إنفاذ، جثث 25 قتيلا على الأقل جراء هجمات إسرائيلية على أربعة

منازل متجاورة في شرق خان يونس، فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة، نقل 28 قتيلاً من منزل سكني يعود لعائلة زعرب جرى استهدافه في مدينة رفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أغار على أكثر من 200 بنى عسكرية لحماس والجهاد في قطاع غزة بما في ذلك مقرات قيادة ونشطاء في الحركتين. وذكر الجيش، أنه أغار على أنفاق أرضية وعدة أهداف عسكرية لحماس تشمل مقرات في وسط مدينة غزة ومستودعات لوسائل قتالية.

كما أعلن الجيش عن اغتياله أسامة المزيني، رئيس مجلس شورى حماس الذي كان مسؤولًا عن ملف الأسرى وقام بتوجيه العمليات ضد إسرائيل، دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل أربعة مسلحين حاولوا التسلل من لبنان. وقال الجيش في بيان: "رصدت قوات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي، خلية إرهابية تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان وزرع عبوة ناسفة، قتل أربعة مسلحين". وكان الجيش أعلن في وقت سابق فجر الثلاثاء، قصف أهداف لحزب الله في لبنان.

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