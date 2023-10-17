دايسون تضع بصمتها العصرية على منصات عرض الأزياء في الموسم الجديد من أسبوع دبي للموضة

على هامش مشاركتها الأخيرة في فعاليات أسبوع دبي للموضة التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ساهمت دايسون بمجموعة من ابتكاراتها المخصصة لعالم الجمال والأناقة باعتبارها شريك لتقنيات الشعر في هذه الفعالية السنوية المتميزة التي تحظى بأهمية كبيرة لدى عشاق الموضة والأزياء.

وتميزت فعاليات أسبوع دبي للموضة، الذي أطلقه دبي للتصميم خلال الفترة بين 9 و15 أكتوبر، بمجموعة متنوعة من الابتكارات والإبداعات التي أثرت مشهد الموضة العالمي. وكان لشركة دايسون مساهمتها الهامة في كواليس الحدث عبر مجموعتها الرائدة من منتجات العناية بالشعر، بما في ذلك مثل مجفف الشعر SupersonicTM ومصفف الشعر Dyson AirwrapTM متعدد الوظائف وجهاز تمليس الشعر Dyson CorraleTM، لتقديم أجمل الإطلالات على منصات العرض.

وبهذه المناسبة، استضافت دايسون جلسة حصرية لمصفف شعر المشاهير وسفير علامة دايسون في مجال العناية بالشعر ماثيو كولينز، بحضور مشاهير وشخصيات بارزة من عالم الموضة والجمال في دبي. وقدم ماثيو الكثير من النصائح والأفكار للحصول على أجمل الإطلالات والتسريحات من المنزل باستخدام منتجات وتقنيات دايسون. وبالإضافة إلى توليّ جميع التسريحات والإطلالات لعارضات الأزياء، تولت دايسون مهمة تصفيف شعر مجموعة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، لتقديم عرض أزياء حصري لكبار الشخصيات من علامة الأزياء الفاخرة كارولينا هيريرا.

وأتيحت الفرصة للزوار للمشاركة في الجلسات اليومية التي قدمتها سفيرة دايسون في مجال تصفيف الشعر دينا العويد ومصففة الشعر ناتالي كاسيس، كما تعرفوا على حلول دايسون للعناية بالشعر، بما في ذلك إصداراتنا المحدودة، ومنها الجهاز المرتقب AirstraitTM الذي لم يتم إطلاقه في المنطقة بعد، والإصدار المحدود بلون السيراميك بوب والأزرق من أجهزة مجفف الشعر SupersonicTM ومصفف الشعر Dyson AirwrapTM متعدد الوظائف وجهاز تمليس الشعر Dyson CorraleTM. وكذلك تمكن الضيوف من مشاهدة طريقة عمل تقنيات دايسون بشكل مباشر ضمن جلسات تصفيف الشعر التي استضافتها منصة دايسون بالمجان للجمهور خلال فعاليات أسبوع دبي للموضة في حي دبي للتصميم.