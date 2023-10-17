MENAFN - Khaberni) ( يجب ان نكون مستعدين لحدث هائل في النظام الالهي ، نسير نحوه بسرعة ينبغي ان تثير كل المراقبين ، وقد اعلنت النبوءات المروعة ان الساعة قد حانت )



كذلك قال رينيه غينو

الفيلسوف الفرنسي ، في خاتمة كتابه (ملك العالم ) .

يعد غينو و احدا من اهم الشخصيات و اكثرها تاثيرا ونفوذا

في علوم ( ما وراء الطبيعة ) metaphysical analysis .

وقد لقب

بـ ( عقل فرنسا السجين ) فمؤلفاته لم تلاق انتشاراً واسعا بين العامة و بقيت محصورة

بالاهتمام من مراكز الحكمة في مطلع القرن العشرين .

وما لاشك فيه

ان تاثير هذا الفيلسوف اتخذ مظاهر عدة ، احداها ، النبوءات

المرتكزة على فهمه للعدل ، الانتصار للمظلوم.



فقلب المفاهيم التي تتحدث عن قيام الساعة ، ونهاية العالم

واعاد تعريفها ليضعها في مكانها الصحيح من السنن الكونية .

فقيام الساعة و نهاية

العالم كما تصورها في كتابه (ازمة العالم الحديث )، تعني نهاية (عالم ما ) توافرت عناصر نهايته ، كالظلم والطغيان و الاستبداد ، و تعني ايضا خلق

(عالم ما

) جديد ، لاحت بروقه و التمعت ، من وراء السحب المحملة بالبشائر .



ولم تكن نبوءات رينيه ، ضربا من التخييل لكنه صاغ

نظرياته بناء على البراهين و الادلة العقلية .

وبينما كان العالم غارقا

في ويلات الحروب العالمية ،

كان رينيه عاكفا في صومعته ، مشمرا لخوض معركة اخرى ، نقد من خلالها العقل الغربي ونظرته للشرق ،

عبر ابحاثه الجادة وعناوينه الموحية بطاقة هذا المفكر :

من ( كراهية السر ، كتاب شرق وغرب ، اللب و القشرة ،الليلان)

ورينيه الذي يحركه ظمأ روحي يحركه ايضا ايمان صادق ، بان

الشرق يمتلك ثراء تاريخيا وروحية خالدة فيه ، و لوكان في آخر الركاب مدنيا و علميا .

ومن هنا ، ادهش رينيه ، العالم الغربي المتبجح

بامتلاك اسرار التفوق ، و الاختراعات التي

ابهرت البشرية صارخا في وجه الحضارة التي نشأ فيها ، ان هذا التفوق يجعل العالم الغربي

، في امس الحاجة الى التعامل مع ثقافة الشرق وفق علاقة ندية

لا فوقية ، لان هذه الثقافة القائمة على المساواة هي الكفيلة ، بأن يبحر الربان في السفينة الى شاطئ الامان ،

من خلال العثور على الحقيقة المفقودة ،التي تربط الانسان بالكون الواسع وادراك التوازن الحكيم .

تلك الحقيقة التي انقطعت بعض خيوطها

، تحت ضغط ثقافة العصر

،

فاعاد

الشيخ رينية ، احياء مفاهيم العطف و المساواة والحب ، عوضا عن القسوة والاستعلاء و الكراهية.

فنبذ الاحتلال و الاستعمار

واحل مفاهيم

التنمية و الحوار ، توقف طويلا في سرديته على الرموز و الاشارات في الكتب و الاسفار المقدسة

كالماء و النور ،

والخاتم ، و الارض المقدسة ، قدس الاقداس التي رآها تحت ظل الحراب .

فسعى لترشيد الوعي الانساني، بالأمن و السلام العادل ، مهمته الكبرى التي عاش من اجلها في حياة تشبه حياة الرهبان ، وفي ( دار فاطمة ) بحي من احياء القاهرة استقر به الترحال الطويل،

لم

تكن تلك دار القرار فحسب ، بل دار المقام ايضا وأي مقام ؟؟ قضى عبدالواحد الشيخ رينيه نحبه شاهدا وشهيدا ، على موعد هناك،

وقد بلَّغ و بلغ منتهى الغايات

في سيره الى الله ، مرددا اسماء الله الحسنى اسما اسما باعتبارها مراتب السير

،و يختبر استعداداه الباطني في الترقى (لمقام القربة)

ولفظ

مع انفاسه الاخيرة اعظم الاسماء ( الله الله) معلنا نهاية ساعته ، ليحتفي العالم بذكراه ، في شهر نوفمبر من كل عام .

فهل آن الوقت لساعة نبوءته ؟ اجل قد آن.