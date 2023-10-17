الغارديان تقيل رسام كاريكاتير بسبب (غزة على بطن نتنياهو) - صورة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن رسام الكاريكاتير ستيف بيل أنه طرد من صحيفة "الغارديان" على خلفية رسم جديد حول إسرائيل اعتبرته الصحيفة "معاديا للسامية".

ويزعم رسام الكاريكاتير، الذي عمل في الصحيفة اليسارية لأكثر من 40 عاما، أنه قيل له إنها لم تعد مستعدة لنشر أعماله بعد أن قدم صورة مثيرة للجدل لبنيامين نتنياهو.

وفي الصورة، يرتدي رئيس الوزراء الإسرائيلي قفازات الملاكمة ويحمل مشرطا على بطنه المكشوف، ويجهز قطعا على شكل غزة، مع تعليق: "يا سكان غزة، اخرجوا الآن".

واعتبر النقاد هذا إشارة إلى "شيلوك"، المقرض اليهودي في مسرحية شكسبير تاجر البندقية، الذي يطلب "رطلا من اللحم" من شخص لا يستطيع سداد ثمنه.

ودافع بيل عن الصورة وشجب الاتهامات بأنه استخدم استعارات معادية للسامية، على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذه الادعاءات.

وأصر على أنها إشارة إلى رسم كاريكاتوري من الستينيات لديفيد ليفين، الذي رسم الرئيس الأمريكي ليندون جونسون مع ندبة على شكل فيتنام على جذعه أثناء الحرب الدائرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ويوم الاثنين 9 أكتوبر، ادعى بيل على

صفحته في منصة "إكس"، أنه قدم العمل الفني ولكن تمت "إزالته

مرة أخرى".

وأضاف أنه أصبح من المستحيل تقريبا طرح هذا الموضوع،

في إشارة إلى

إسرائيل، لصحيفة "الغارديان" الآن دون اتهامه بنشر "استعارات معادية للسامية".

وبعد تقديمه الرسم، قال إنه تلقى مكالمة هاتفية من الصحيفة مع رسالة غامضة بشكل غريب فيها عبارة: "رطل من اللحم".

وأشار بيل في وقت لاحق إلى أن الرسم الكاريكاتوري لا معنى له إذا كان إشارة إلى مسرحية شكسبير، نظرا لأن نتنياهو "يرتدي قفازات الملاكمة".

في غضون ذلك، أكد متحدث باسم "الغارديان" الليلة الماضية أن الصحيفة لن تجدد عقده، قائلا: "لقد تم اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل. لقد كانت الرسوم الكاريكاتورية لستيف بيل جزءا مهما من صحيفة الغارديان على مدار الأربعين عاما الماضية، ونحن نشكره ونتمنى له كل التوفيق".