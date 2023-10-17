اليابان تعلن عن مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن بلادها ستقدم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للمدنيين في غزة.
وشددت وزيرة الخارجية اليابانية بأن على جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية، مشيرة إلى أنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بأن طوكيو تتوقع تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN17102023000110011019ID1107253591
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.