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اليابان تعلن عن مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة

10/17/2023 2:27:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن بلادها ستقدم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للمدنيين في غزة.

وشددت وزيرة الخارجية اليابانية بأن على جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية، مشيرة إلى أنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بأن طوكيو تتوقع تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.

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