زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إيران

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إيران
التاريخ
10/17/2023 2:27:41 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران اليوم الثلاثاء.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
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