زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إيران

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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