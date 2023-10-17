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زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إيران

10/17/2023 2:27:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران اليوم الثلاثاء.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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