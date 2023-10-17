قوافل المساعدات تتحرك من العريش باتجاه معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
توجّهت قوافل مساعدات إنسانية متمركزة في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، الثلاثاء إلى معبر رفح باتّجاه غزة التي تتعرّض لقصف إسرائيلي، وفق ما أعلن عاملون في مجال الإغاثة.
وقالت هبة راشد من مؤسسة مرسال غير الحكومية "وصلنا المعبر.... وفي انتظار الخطوة" القادمة، فيما احتشدت مئات الشاحنات على الطريق الممتد على 40 كيلومترا بين العريش ورفح، وفق مصادر إغاثية أخرى.
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