سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

حقق سعر الجنيه المصري ثباتاً مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات السوق المصرفية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، وسجل أعلى سعر له عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سوق الصرافة

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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