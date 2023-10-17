باكستان تعرب عن قلقها البالغ بشأن الأوضاع في غزة

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية المؤقت، جليل عباس جيلاني، سيشير إلى مخاوف بلاده البالغة بشأن الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، والحاجة الملحة لوقف إطلاق النار، وذلك خلال الاجتماع الوزاري للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما

أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان، الباكستانية، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً وزارياً عاجلاً غداً الأربعاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث التصعيد الذي يشهده قطاع غزة والوضع الإنساني للمدنيين المحاصرين هناك.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية

الباكستانية، أنّ جيلاني سيستعرض في بيانه خلال الاجتماع الوزاري، مخاوف باكستان الخطيرة بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة، كما سيؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار وتقديم مساعدات الإغاثة للناس في غزة.

ومن المقرر أيضا أن يعقد وزير الخارجية الباكستاني، لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش اجتماعات اللجنة.

وذكرت المنظمة عبر موقعها الرسمي أن الاجتماع يأتي بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.





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