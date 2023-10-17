الصين تعترض طائرة كندية في المجال الجوي الدولي

قالت كندا إن طائرة صينية اعترضت أخرى كندية، تقوم بمهمة تتعلق بكوريا الشمالية، في المجال الجوي الدولي. وكان صحفيون من موقع جلوبال نيوز، على متن الطائرة الكندية التي كانت تحلق قبالة ساحل الصين أمس الاثنين، وقاموا بتصوير الواقعة.

وقال قائد الفرقة الجوية الأولى في السلاح الجوي الكندي الملكي، إين هادلستون، لموقع جلوبال نيوز، إنه تم اعتراض طائرة القوات المسلحة الكندية بأسلوب عدواني. وأضاف: "هذا تفاقم للعدوانية، غير متوقع وغير ضروري في سياق المهمة التي كنا نقوم بها".

ووفقاً لرواية الجيش الكندي وطاقم موقع جلوبال نيوز على متن الطائرة، إن طائرة مزودة بصواريخ جو-جو حلقت بعداوانية على مسافة قريبة للغاية، ووضعت الطائرة الكندية في نقطتها العمياء مما يحول دون مراقبتها.

وقال هادلستون: " أشعر بالقلق عندما يقومون بذلك، هناك خطورة متزايدة من هذا النوع من الاعتراضات ونحن نريد تجنبها بقدر الإمكان. لقد قمنا بتسجيل هذه الأمور عبر سلسلة من الأدلة التي جمعنها، بعد ذلك سنسمح لأجهزتنا الدبلوماسية بالمشاركة في الأمر".

وقال وزير الدفاع الكندي، بيل بلير، إن هذه المواجهة الوشيكة عرضت الطائرة الكندية لخطر كبير، وفقا لما ذكرته شبكة سي بي سي الكندية.

وأضاف:" لقد كان عملاً خطيراً ومتهوراً، ومثل هذه الأنواع من السلوكيات غير مقبولة، وسنخبر الصين بذلك بأكثر طريقة ملائمة".

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