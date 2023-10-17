هل تعيد إسرائيل النظر في اجتياح قطاع غزة؟

مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها العاشر، يبدو أن تل أبيب تعيد حساباتها وبدأت تحدد أهدافاً أكثر تواضعاً غير تلك التي توعدت بتحقيقها عقب هجوم حركة حماس.

ربما لم تتوقف الضربات الإسرائيلية جواً وبراً بحراً منذ ذلك الحين،

لكن بدء هجوم بري شامل على القطاع لاقتلاع حماس والقضاء عليها تماماً، لم يصادف الموعد الذي حدده مسؤولون بارزون في الجيش الإسرائيلي بمطلع الأسبوع، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ويرى مراقبون، أن تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة دليل على خفض إسرائيل سقف أهداف حربها لأسباب عدة ليس من بينها الظروف الجوية. ووسط إقرار بالفشل الاستخباراتي واتهامات متبادلة بالمسؤولية، ومظاهرات تطالب برحيل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو،

ويرى محللون أن ثمة أسباباً عدة تقف وراء تأجيل العملية البرية، من بينها التحسب لتكبد خسائر بشرية فادحة، والأعداد الكبيرة للرهائن والأسرى الإسرائيليين الموجودين في قبضة حماس والمخاوف من استخدامهم دروعاً بشرية.

وبدأ الحديث في الصحافة الإسرائيلية، عن تحديات على جبهات عدة، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست التي رأت أنه من الضروري أن تكون هناك خطة تكتيكية واستراتيجية للحرب في غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تواجه الآن تهديدات من الشمال، حيث تآكل الردع ويواصل حزب الله شن هجمات يومية. ومن منظور أشمل، يجب أن تستعيد إسرائيل الصورة الذهنية فيما يتعلق بقدراتها العسكرية.

ووصفت الصحيفة الاجتياح البري بـ"المحتمل"، قائلة إن العديد من المناقشات تدور حول هذا الموضوع. وأوضحت أن مطالبة إسرائيل لسكان شمال القطاع بمغادرته والتوجه جنوباً استعداداً لمثل هذه العملية، أثارت جدلاً ومخاوف من حدوث أزمات إنسانية في غزة،

مشيرة إلى أن عمليتي الاجتياح البري السابقتين اللتين قامت بهما إسرائيل لغزة عامي 2009 و2014 لم تنجحا في هزيمة حماس، وليس واضحاً ما الذي سيكون مختلفاً هذه المرة.

وفي هذا الإطار نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الناطق اسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس قوله: "هذا ليس كل شيء، حماس تستخدم شبكة أنفاق ومخابئ معقدة تحت مدينة غزة والمناطق المحيطة بشمال غزة، هناك احتمال لأن تحاول حماس إحباط تقدم القوات الإسرائيلية من خلال نسف الأنفاق ونصب الأفخاخ في أنحاء القطاع".

وأضاف: " إسرائيل حاولت من قبل استهداف هذا النظام المعقد من الأنفاق لكنها لم تحقق نجاحاً يذكر،لا أحد سوى حماس يعرف المدى الكامل لشبكة أنفاقها".

واستشهدت بلومبرج ببحث أجراه معهد الدراسات الوطنية ، الذي يتخذ من تل أبيب مقراً له، بشأن عدم نجاح إسرائيل في التعامل مع مسألة الأنفاق. وذكرت أنه في عام 2014، عملت إسرائيل على تطوير نظام عالي التقنية للكشف عن الأنفاق، لكن أجهزة الاستشعار لم تعمل بالكفاءة المنتظرة لا يمكنها اكتشاف الأنفاق الملتفة والتشوش عند التقاطعات.

وأضافت بلومبرج أنه في عام 2021، أعلنت إسرائيل أنها دمرت 100 كيلومتر من الأنفاق في غزة، مشيرة إلى أن حماس تقول إنها تمتلك شبكة تمتد لـ500 كيلومتر، دمر 5 % منها فقط. وقالت الوكالة إن تلك الأنفاق تجعل خطة إسرائيل للقضاء على حماس أكثر تعقيداً.

كما يرى مايكل آيزنشتات، مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن غزة تشكل تحدياً على نحو خاص، وأنت لديك خصم أمضى العقد ونصف العقد الماضيين ، منذ سيطرة حماس على قطاع غزة ، يستعد لهذه اللحظة، وفق ما نقلت مجلة تايم الأمريكية.

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست إلى موقف موسكو وبكين المنتقد لرد إسرائيل على هجوم حماس. وقالت الصحيفة: "بينما تحتفظ الولايات المتحدة بمزيد من التركيز على الشرق الأوسط هذا الأسبوع، وتدرس إسرائيل موعد بدء توغلها البري في غزة، تعقد روسيا والصين محادثات... لا ينبغي أن تمر المحادثات بين لاعبين عالميين وإقليميين رئيسيين دون التوقف أمامها في هذا الوقت، حيث انتقد كلاهما رد فعل إسرائيل على هجوم حماس.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من السنوات التي حاولت فيها السياسة الخارجية الإسرائيلية تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، أو على الأقل التشجيع على رؤية متوازنة للصراع في الشرق الأوسط في بكين وموسكو، فإن كلاهما الآن معاديان بشكل علني لإسرائيل.

ويرجح مراقبون، ألا تقدم إسرائيل على بدء اجتياحها البري قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنها ستكون الأربعاء.



وعلى الرغم من هذه المعطيات، يرى فريق آخر من المحللين أن إسرائيل ستمضي قدماً في خططها لشن عملية برية حتى وإن كانت محدودة في ظل عديد القوات التي حشدتها على حدود القطاع.

ويرى مراقبون، أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وعدد من الفصائل الفلسطينية مفتوحة على كل الاحتمالات وسط تحذيرات من اتساع رقعتها لتشمل أطرافاً إقليمية ودولية، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز