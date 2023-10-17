عقود القمح تزداد في بورصة شيكاغو في أكثر من أسبوعين

(MENAFN
) ارتفعت عقود القمح في بورصة شيكاغو يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين على أمل زيادة الطلب العالمي. وأفاد المحللون إن عقود الذرة انخفضت حيث راقب المتداولون حصاد الولايات المتحدة، في حين ساعدت مكاسب عقود زيت فول الصويا على ارتفاع عقود فول الصويا.
كما يراقب المتداولون الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ويتباعد بعضهم عن الأسواق بسبب عدم اليقين المتعلق بالنزاع. واستقرت أكثر عقود القمح نشاطًا على بورصة شيكاغو عند 5.79 وثلاثة أرباع سنت للبوشل بحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، وصل العقد إلى أعلى سعر له في أكثر من أسبوعين عند 5.88 ونصف سنت، مستمرًا في التعافي بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في الشهر الماضي.
كذلك أدت أقوى مبيعات تصدير أسبوعية للقمح الأمريكي في أكثر من عام والبيع النادر الثاني للقمح الأحمر الشتوي اللين إلى الصين إلى ارتفاع الأسعار قبل بضعة أيام. وأفاد تاجر في سنغافورة: "قد اشترت الصين بعض القمح الأمريكي، وهناك توقعات بإبرام مزيد من الصفقات... القمح الأمريكي ذو الجودة المنخفضة قادر على المنافسة في السوق".
في حين أشارت شركة استشارات "اجريتيل" إلى أن التنافس في التصدير العالمي من منشأ البحر الأسود ما زال قويًا. ورفعت شركة "ايكار" الاستشارية الزراعية الروسية توقعاتها قليلاً بشأن إجمالي إنتاج الحبوب والصادرات من روسيا هذا الموسم.
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