أزمة الديون المتزايدة في إيطاليا تثير القلق في الأوساط الأوروبية

(MENAFN
) أشعلت أزمة الديون المتنامية في إيطاليا نقاشا كبيرا ومخاوف في الدوائر الأوروبية، حيث سلطت تقارير من صندوق النقد الدولي الضوء على خطورة الوضع. ارتفعت ديون إيطاليا الآن إلى 140 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي ، مما وضع الأمة بين أولئك الذين يعانون من أثقل أعباء الديون في أوروبا. وترسم بيانات صندوق النقد الدولي صورة مقلقة.
كما من المتوقع أن يصل الدين الإيطالي إلى 140.1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مسجلا زيادة قدرها 8 نقاط مئوية عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي في أبريل. التوقعات لعام 2023 مقلقة بنفس القدر، حيث من المتوقع أن يرتفع عبء ديون إيطاليا إلى 143.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، متجاوزا توقعات المسؤولين الإيطاليين بأكثر من 3 نقاط مئوية.
كذلك اجتذب الدين العام المتصاعد في إيطاليا باستمرار انتباه المستثمرين وشكل مصدر قلق كبير لكل من الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي. لا يظهر اللغز المالي أي علامات على التراجع ، حيث يستمر الدين العام الإيطالي في الوصول إلى مستويات غير مسبوقة ، حيث ارتفع بأكثر من 30 مليار دولار في يونيو وحده ، مما دفع إجمالي الدين إلى تجاوز 3.1 تريليون دولار ، كما أفاد المصرف المركزي الإيطالي. وتأتي هذه الزيادات بعد عامين من انخفاض أرقام الديون.
في حين لم تؤد التطورات الأخيرة إلا إلى تكثيف القلق في الأسواق المالية. والجدير بالذكر أن قرار إيطاليا برفع عجزها المالي المخطط للعام الحالي من 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3 في المائة، إلى جانب زيادة العام التالي من 3.7 في المائة إلى 4.3 في المائة، قد أرسل موجات صادمة عبر الأسواق. ولمضاعفة هذه المخاوف، خفضت إيطاليا أيضا توقعاتها للنمو لكلا العامين، مما أدى إلى تضخيم المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي للبلاد وآثاره المتتالية عبر المشهد المالي الأوروبي الأوسع.
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