فيديو - مرح بتحب الرسم وبيسان دكتورة .. عم يُرثي بنات أخيه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في مشهد مؤثر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعم يصرخ بعد فقدانه بنات أخيه مرح وبيسان، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.



ويظهر العم في الفيديو وهو يقف أمام جثث بنات أخيه، ويقول في حسرة وهو يبكي بحرقة:“هذه مرح بنت أخي بتحب الرسم، وبتقولي يا عمي أنا بحب الرسم، والتانية دكتورة اسمها بيسان كانت بتتعلم الطب، دول كلهم بنات أخويا كانوا بيقولولي يا عمي”.



وفي لقطات أخرى مؤثرة يظهر العم وهو يبكي في أحضان شقيقته بحرقة على استشهاد بنات شقيقه، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تمنوا له وللأسرة الصبر والسلوان.



ويتعرض الشعب الفلسطيني لحصار شديد، وقصف متواصل على مناطق متعددة في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.