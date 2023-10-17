الشيكل يواصل الهبوط والتراجع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي الهبوط والتراجع حتى وصل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 4 شيكل، وسط قلق المستثمرين بشأن الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة.
ومنذ بدء عملية طوفان الاقصى، واصل سعر الشيكل انخفاضه مقابل الدولار، وتراجع في أحدث المعاملات 0.6 % إلى 3.9980 للدولار.
وعلق الاحتلال الأسبوع الماضي الإنتاج في حقل غاز تمار الذي تديره شركة شيفرون وتقع منصته على بعد 25 كيلومترا "15.5 ميل" قبالة مدينة أسدود على ساحل البحر المتوسط.
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