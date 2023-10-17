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الشيكل يواصل الهبوط والتراجع

10/17/2023 2:16:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي الهبوط والتراجع حتى وصل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 4 شيكل، وسط قلق المستثمرين بشأن الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة.


ومنذ بدء عملية طوفان الاقصى، واصل سعر الشيكل انخفاضه مقابل الدولار، وتراجع في أحدث المعاملات 0.6 % إلى 3.9980 للدولار.
وعلق الاحتلال الأسبوع الماضي الإنتاج في حقل غاز تمار الذي تديره شركة شيفرون وتقع منصته على بعد 25 كيلومترا "15.5 ميل" قبالة مدينة أسدود على ساحل البحر المتوسط.

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