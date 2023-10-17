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علماء يطورون أداة تشبه شات جي بي تي للمساعدة في الاكتشافات العلمية

10/17/2023 2:16:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعكف فريق من العلماء، على تطوير أداة "بوليماثيك" الشبيهة بـ "شات جي بي تي"، لاستخدامها في الأبحاث في العديد من المجالات العلمية.
من المعروف أن "شات جي بي تي" قد يعاني من بعض الأخطاء والافتقار للدقة في الكثير من الأحيان، لذا فإن العلماء يعملون على أداة "بوليماثيك" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي ستكون أكثر دقة، وستستخدم الأرقام الفعلية بدلاً من الحروف.
وأصدر أعضاء الفريق مؤخراً ورقة علمية توضح كيف يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقاً على نطاق واسع أن تتطابق بسهولة مع نماذج الذكاء الاصطناعي المضبوطة بدقة لمهمة معقدة محددة أو تتفوق عليها، على سبيل المثال، محاكاة فيزياء تدفق السوائل المضطربة. بالمقارنة مع إنشاء نموذج من الصفر، فإن استخدام نماذج كبيرة تم تدريبها مسبقاً يمكن أن يوفر فوائد عديدة حتى لو لم تكن بيانات التدريب مرتبطة بالمشكلة.
في حين يتم تدريب معظم نماذج الذكاء الاصطناعي على حالة استخدام محددة، يقول الأعضاء العاملون في مشروع الذكاء الاصطناعي المتعدد الرياضيات، إن النموذج الجديد سيكون متعدد التخصصات حقاً، حيث سيتعلم من البيانات المتعلقة بمواضيع مختلفة مثل الفيزياء والكيمياء وعلم الجينوم والفيزياء الفلكية.
يضم فريق العلماء العاملين في هذا المشروع، خبراء في مجالات مختلفة مثل الرياضيات والذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب والفيزياء الفلكية والفيزياء من مؤسسة سيمونز ومعهد فلاتيرون وجامعة نيويورك ومختبر لورانس بيركلي الوطني وجامعة كامبريدج وجامعة برينستون، وفق صحيفة إنديان إكسبرس.

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